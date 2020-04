Kommunalwahl in Grevenbroich : Parteien wollen weniger plakatieren

Grevenbroich Werbe-Poster für die Kommunalwahl sollen nur dosiert eingesetzt werden.

Ein Verzicht auf Kommunalwahl-Plakate, wie ihn die FDP fordert, wird wohl nicht durchzusetzen sein. Denn die ersten Parteien haben bereits ihre Kandidaten fotografieren lassen, in Kürze sollen die ersten Druckaufträge für die Werbe-Poster vergeben werden. Was schon jetzt deutlich wird: 2020 wollen die Parteien und Wählergemeinschaften spürbar weniger im Stadtgebiet plakatieren als in der Vergangenheit. Vorausgesetzt, die Kommunalwahl findet wie geplant am 13. September statt.