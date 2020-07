Kommunalwahl in Grevenbroich : Welche Regeln für die Wahlkampf-Plakate gelten

Grevenbroich Ab dem 31. Juli können die Wahlhelfer in Grevenbroich für die Kommunalwahlen am 13. September plakatieren. Breite Straße und Kölner Straße sind dabei tabu, und auch andere Vorgaben der Stadt müssen die Parteien und Wählergemeinschaften beachtet werden.

Wo und ab wann Plakate und Werbeständer erlaubt sind und was zu beachten ist, das ist in der „Verordnung zur Werbung in der Stadt Grevenbroich“ geregelt. Die Parteien und Wählergemeinschaften müssen anzeigen, dass sie plakatieren wollen. Eine Höchstzahl an Plakaten ist aber nicht vorgegeben. „Erlaubt sind Wahlplakate bis zu Größe DIN A0, sie dürfen im gesamten Stadtgebiet aufgestellt werden“, erläutert Rathaussprecher Stephan Renner. Fast überall zumindest: Tabu ist die „gute Stube“ der Stadt – Breite Straße, Kölner Straße, Marktplatz, Zünfteplatz und Wallgasse. Ansonsten dürfen eigene Tafeln und Plakatreiter aufgestellt oder an Laternen oder Leitungsmasten angebracht werden, nicht aber an Bäumen. Nicht beeinträchtigt werden darf die Sicht an Straßeneinmündungen. Von Kreuzungen, Kreiseln und Verkehrsinseln müssen fünf Meter Abstand eingehalten werden. Wahlplakate, die größer als DIN A0 (84,1 mal 118,9 Zentimeter) sind, bedürfen der Erlaubnis der Stadt – das betrifft die 3,5 mal 2,5 Meter großen Werbetafeln „Melden sich mehrere für einen Standort und findet sich keine einvernehmliche Lösung, entscheidet das Los“, sagt Renner.