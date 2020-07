Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich : FDP unterstützt Heesch als Bürgermeisterkandidaten

Grevenbroich Michael Heesch, Bürgermeisterkandidat der CDU, wird bei der Wahl am 13. September die Unterstützung der FDP erhalten. Er habe glaubhaft dargelegt, dass er unter anderem Digitaliserung und Wirtschaft zu Schwerpunkten seiner Arbeit machen wolle, erklären die Liberalen.

Die Freien Demokraten werden bei der Bürgermeisterwahl am 13. September Michael Heesch, den Kandidaten der CDU, unterstützen. Heesch hatte sich jetzt per Videokonferenz den Mitgliedern der Liberalen vorgestellt. „Er hat sich als offen, ehrlich und kompetent gezeigt“, erklärt Peter Cremerius, Ratsherr und Mitglied des FDP-Vorstandes. Der Vorstand mit Markus Schumacher als Vorsitzendem hatte am Tag darauf festgestellt, dass es keinen Bewerber aus eigenen Reihen gebe – und dass Michael Heesch „in seiner 17-jährigen Tätigkeit im Verwaltungsvorstand stets verlässlich, durchsetzungsstark, kompetent und an der Sache orientiert über