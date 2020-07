Kommunalwahl in Grevenbroich : Drei Bewerber für das Bürgermeisteramt

Grevenbroich Drei Kandidaten bewerben sich bei der Kommunalwahl am 13. September um das Amt des Bürgermeisters. Neun Parteien und Wählergemeinschaften kandidieren für den Rat der Stadt Grevenbroich.

Die Bewerbungsfrist endete am Montagabend. Endgültig bestätigt werden die jeweiligen Kandidaturen in der Sitzung des Wahlausschusses, der sich am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr im Bernardussaal am Alten Rathaus trifft.