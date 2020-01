Thema der Woche : Eine Entlastung muss her – und zwar kurzfristig

Grevenbroich Die aktuelle Diskussion um die L 361n hat die Bürger gespalten wie nie zuvor. Dabei wollen alle im Grunde das gleiche: eine schnelle Entlastung.

Diese Frage stellt sich auch beim Projekt L 361n, das künftig die Erftaue zwischen Wevelinghoven und Kapellen tangieren soll. Wer von einem Bau in den nächsten drei, vier Jahren ausgeht, dürfte wohl ein wenig zu optimistisch in die Zukunft blicken. Denn eines dürfte klar sein: Die Gegner der Trasse stehen in den Startlöchern und werden gegen das Vorhaben klagen – an erster Stelle der Bund für Umwelt und Naturschutz, der ganz sicher den Pirol ins Feld führen wird. Der seltene und scheue Vogel hat in der Erftaue ein Rückzugsgebiet gefunden – und er dürfte in der Lage sein, das Vorhaben nicht nur zu verzögern, sondern sogar zu verhindern.