Baustellenlager am Kriegerdenkmal : Ein Denkmal als Friedensmahnung

Der Platz der Deutschen Einheit, in der Mitte das Kriegerdenkmal. Foto: Dieter Staniek

Meinung Grevenbroich Unser Autor ist der Meinung, dass für die Arbeiten im Umfeld des Denkmals am Platz der Deutschen Einheit mehr Fingerspitzengefühl angebracht wäre. In seinem Kommentar schlägt er einen Brücke in die heutige Zeit.

Es brennt in Europa. Jeden Tag werden in der Ukraine Menschen getötet. Was hat dieses Grauen zu tun mit einem Denkmal, das 1907 als Erinnerung an drei Auseinandersetzungen bis zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 entstand?

Ob damals oder 2022: Krieg bringt Tod, Vertreibung, Leid. Die gebeugte Veteranen-Figur am Denkmal mit der Aufschrift „Unseren gefallenen Kameraden“ stimmt nachdenklich, zeugt nicht von Kriegsverherrlichung – ungewöhnlich für Kriegerdenkmäler jener Zeit.

Mit der 1990 eingelassenen und zurzeit entfernten Bodenplatte wird der Kreis der Menschen, derer gedacht wird, auf alle in den Kriegen Getötete erweitert. Das Denkmal ist zeitlos und aktuell, ein Zeichen der Mahnung: Auch wenn sich ein Krieg zur Abwehr eines Aggressors nicht vermeiden lässt, muss Frieden immer das Ziel sein. Von wenig Fingerspitzengefühl zeugt es, wenn jetzt das Denkmal mit Baumaterialien zugestellt und davor Schutt und Schrott abgekippt wird. Stadt und Stadtbetriebe sollten hier sensibler vorgesehen.