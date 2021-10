Kolumne aus dem Kloster Langwaden : Über „Digitalmuffel“ und „Präsenzfans“

Langwaden In Pandemie-Zeiten nehmen viele an digitalen Meetings teil. Für Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden war das eine Umgewöhnung. Er findet: Digitale können persönliche Treffen nur bedingt ersetzen.

Die Pandemiezeit hat einen Digitalisierungsschub gebracht, aber auch gezeigt, wie schwach Deutschland in diesem Bereich aufgestellt ist. Auf jeden Fall hat die Pandemie dazu geführt, dass sich auch Digitalmuffel mit der neuen Technologie auseinandersetzen mussten. Vor der Pandemie habe ich mich eher als digitales Fossil gefühlt und fand diesen Zustand auch durchaus berechtigt. Wo einige schon gerne per Skype kommunizierten, griff ich lieber zum Telefon und bevorzugte die persönliche Begegnung. Als die großen Kontaktbeschränkungen des Coronaschutzkonzepts uns in die eigenen vier Wände verbannten, war ich gezwungen, mich auf neue Gesprächsformen einzulassen. Der Vorstand der Deutschen Ordensobernkonferenz, dem ich angehöre, tagte nur einmal als Telefonkonferenz. Danach gingen wir zur Videokonferenz über. Auch andere Tagungen benutzten dieses Medium.