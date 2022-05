Kolumne aus dem Kloster Langwaden : Die Verwundbarkeit annehmen

Grevenbroich Durch die großen Krisenthemen merken wir unsere Verwundbarkeit. Eine Möglichkeit, innere Stabilität zu entwickeln, könne der Glaube sein, meint unser Kolumnist, Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden.

Auch wenn der kommende Donnerstag von vielen als „Vatertag“ bezeichnet wird, hat er doch seinen Ursprung in der Osterzeit. Am fünften Donnerstag nach Ostern feiern wir in der Kirche Christi Himmelfahrt. Die Osterzeit geht dann noch neun Tage weiter. Bis Pfingsten steht die Osterkerze als „Eyecatcher“ unübersehbar in unserer Klosterkapelle. Sie ist reich verziert. Besonders fallen fünf verzierte Nägel auf, die an die Wundmale Jesu am Kreuz erinnern. Ohne Wunden ist der auferstandene Jesus nicht vorstellbar. Und ohne Wundmale stellt er sich den Seinen nie vor.