Kolumne aus dem Kloster Langwaden : Mit Zuversicht ins zweite Pandemie-Jahr

Meinung Grevenbroich-Langwaden Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden erinnert sich an die ersten Einschränkungen durch den Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr. Die jüngsten Entwicklungen in der Forschung lassen ihn hoffen.

Als ich ins Kloster eingetreten bin, war das erste Jahr voller Entdeckungen und Überraschungen, denn alles war neu und unbekannt. Das wandelte sich im Laufe der folgenden Jahre zur Gewohnheitsmentalität. Einschneidend ist das erste Jahrgedächtnis – vor allem dann, wenn man sich dem, was vor einem Jahr begonnen hat, bewusst stellt. Gestern war das Jahrgedächtnis der Pandemiezeit. Als Zeitpunkt brannte sich der dritte Märzsonntag in unser Klostergedächtnis ein.

Seit dem Frühjahrslockdown lernen wir fast täglich dazu. Die Pandemie bleibt das beherrschende Thema. Aber von Anfang an zeigten die Menschen auf erstaunliche und überraschende Weise, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Ich denke an die Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft gegenüber den alten und schwachen Menschen, an den unermüdlichen Einsatz in den Krankenhäusern, an das gemeinsame Forschen der Virologen. Jeder hat auf seine Weise gegen das Virus gekämpft.