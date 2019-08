Rheinisches Revier : Trotz Anzeigen - Kohlegegner ziehen Erfolgsbilanz

Grevenbroich Aktivistenvereinigung „Kohle ersetzen“ zieht nach Demonstrationen Erfolgsbilanz, RWE hat eine ganz andere Darstellung von der Schlagkraft der Blockaden.

Während sich der Strukturwandel also eher schleppend anlässt, obwohl das Rheinische Revier als erstes noch weit vor den Revieren in Ostdeutschland vom Kohleausstieg betroffen sein wird, geht es den Anti-Kohle-Aktivisten nicht schnell genug. Die Aktivistenvereinigung „Kohle ersetzen“ feiert sich jetzt selbst noch im Nachgang der Demonstrationen, die auch in Grevenbroich und Jüchen stattgefunden hatten. Die eigene Erfolgsbilanz der Aktivisten liest sich ganz anders als die Darstellung von RWE. Dessen Sprecher Guido Steffen sagt auf Redaktionsnachfrage: „Einige Behauptungen (Anmerkung der Redaktion: von „Kohle ersetzen“) sind schlicht falsch, was die Schlagkraft ihrer Blockaden angeht. Nicht alle Zufahrten waren blockiert, so dass der Schichtwechsel problemlos stattfinden konnte. Einige Kollegen und Anlieferer waren jedoch genötigt, lästige Umwege zu fahren. Aber die Bahn war ganz und gar nicht blockiert.“ Die zuständige Aachener Polizei hatte bei Blockadeaktionen um das Kraftwerk Frimmersdorf und den Tagebau Garzweiler von 19 Aktivisten die Identität festgestellt. Fünf Demonstranten hatten ihre Fingerkuppen verklebt und wurden so lange in Gewahrsam genommen, bis sich der Klebstoff auflöste und ihre Fingerabdrücke genommen werden konnten. Die Polizei fertigte Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung, Nötigung, Hausfriedensbruch und Unterschlagung an. RWE hat zudem Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls am Kraftwerk Neurath erstattet sowie wegen Sachbeschädigungen. Die Aktivisten hätten Pumpkästen, Trafohäuser, Absperrbaken und Zaunelemente mit Farbe und sogar mit Fäkalien beschmiert. Und es wurde laut Polizei von allerdings noch unbekannten Tätern eine Tagebau-Pumpstation bei Jackerath in Brand gesteckt.