Brauchtum in Jüchen Königspaar eroberte die Herzen im Sturm

„Es ist unbeschreiblich, ich bin so glücklich“, schwärmte Petra Daumen, die Frau an der Seite von Schützenkönig Jochen Daumen. Sie war es auch, die ihren Mann ermuntert hatte, den Königsvogel von der Stange zu holen. Die 57-Jährige und ihr Mann haben die Herzen der Aldenhovener im Sturm erobert. Ein Grund für die Beliebtheit ist sicher die Tatsache, dass die an Multipler Sklerose erkrankte Königin mit Begeisterung dabei ist und zeigt, dass man auch mit gesundheitlichen Einschränkungen das Leben in vollen Zügen genießen kann. Das beeindruckt und berührt .die Menschen zu Recht.