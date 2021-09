Rummel auf dem Platz der Republik : Königspaar eröffnet den Fun-Park in Grevenbroich

Grevenbroich Auf dem Grevenbroicher Kirmesplatz weht jetzt ein Hauch von Schützenfest. Marco und Andrea Borgwardt schickten am Freitag Nachmittag mehr als 100 rote und weiße Luftballons in den strahlend blauen Himmel – damit galt der Fun-Park als offiziell vom Schützenkönigspaar eröffnet.

„Wir haben alles gegeben“, sagte Josef Kremer, Vorsitzender der IG, mit einem Blick auf den gut bestückten Platz, der in kurzer Zeit zusammengestellt wurde. Ziel der Schausteller ist es, mit ihrem Fun-Park für Abwechslung in der Pandemie-Zeit zu sorgen. Dass das gelingt, habe Neuss gezeigt. „Da waren kleine Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kirmes gesehen haben. Wir haben in große, staunende Augen geblickt“, schilderte Kremer bewegt. Alleine schon dafür lohne sich der Einsatz. Und auch für die Schausteller selbst sei der Fun-Park ein Lichtblick: „18 Monate waren wir eingesperrt – das war eine schlimme Zeit“, resümierte Kremer.

Der für die Kirmes-Eröffnung obligatorische Fassanstich wurde am Freitag auch vorgenommen. Sicherheitshalber überließ der Bürgermeister dies aber seinen beiden Stellvertretern Edmund Feuster und Peter Cremerius, die gemeinsam Hand am Fässchen anlegten. Der Verwaltungschef trat hier gerne einen Schritt zurück – denn: „Ich neige dazu, mich dabei etwas einzuschäumen“, gab er zu. Der Fun-Park auf dem Platz der Republik ist am Samstag, Montag und Dienstag von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag in der Zeit von 12 bis 22 Uhr.