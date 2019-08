Schützenfest : Königspaar aus dem Ruhrgebiet regiert jetzt in Neuenhausen

Das Königspaar Dirk und Britta Weckner führte gut gelaunt den Schützenumzug am Sonntag in Neuenhausen an. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuenhausen Das Schützenfest begann am Samstag unüberhörbar mit dem Einschießen durch den ersten Artilleriezug Kanonne-Jonge. Abends gab es den Ball zur Musik von Sound Convoy.

Am Sonntag war die Gästeliste lang, die der stellvertretende Brudermeister Torsten Flöck begrüßte. Aber auch die kleinen Schützen sollten groß rauskommen: Schülerprinz Noa Ackermann und Edelknabenkönig Finn-Lukas Schmitz wurden geehrt. Der stellvertretende Bezirksbundesmeister Michael Pfankuch sprach ein kurzes Grußwort und Brudermeister Stefan Janz zeichnete verdiente Schützen aus. Davon gab es eine ganze Reihe: Berthold Holz und Herbert Jansen gehören der Bruderschaft genau 50 Jahre an. Über das silberne Verdienstkreuz freuten sich Alexander Graf, Markus Brosch und Markus Heyer-Schumacher. Die höchste Auszeichnung, der Hohe Bruderschaftsorden, ging an den Geschäftsführer Christoph Heyer. Am Abend wurde Melanie Fischer und Stefanie Giesing der Fahnenschwenkerverdienstorden verliehen.

Im Jahr eins nach dem 350-jährigen Bruderschaftsjubiläum lief bis jetzt alles rund. Zwar rüttelte am Samstag der Sturm ganz schön am Festzelt und bei der Totenehrung war die Mikrofonanlage ausgefallen, aber das war“s dann auch schon. Schützenkönig Dirk Weckner am Sonntag immer wieder zum Taschentuch, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen: „Das liegt neben der Hitze auch an meiner Aufregung“, erklärte er. Monika Giesbers, Leiterin der Kita Sternschnuppe, hatte einen von den Kindern gestalteten Wimpel mitgebracht als Dankeschön für die Nutzung des Schützenhauses während des Wasserschadens in der Kita.