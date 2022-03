Jetzt anmelden fürs nächste „Stadtradeln“ : Knackt Grevenbroich den 160.000-Kilometer-Rekord?

Grevenbroich bimmt vom 6. bis zum 26. Mai an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Grevenbroich Grevenbroich wird auch in diesem Jahr am „Stadtradeln“ teilnehmen. Vom 6. bis zum 26. Mai sollen Bürger wieder in die Pedalen treten, um möglichst viele Kilometer abzustrampeln und ihre Stadt im Teilnehmerfeld nach vorne zu bringen. Seit 2017 nimmt Grevenbroich an dieser Aktion des Netzwerks Klima-Bündnis teil.

Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 944 Bürger in 48 Teams zum „Stadtradeln“ angemeldet. Zwischen dem 28. Mai und dem 17. Juni wurden nicht weniger als 159.807 Kilometer auf Fahrrädern zurückgelegt und damit 23 Tonnen Kohlendioxid für Grevenbroich vermieden.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte das Pascal-Gymnasium, das bundesweit den zweiten Platz im Sonderwettbewerb „Schulradeln“ belegte. 485 Schüler und Lehrer legten unterm Strich 74.979 Kilometer zurück. Auch das im Vorjahr erreichte Gesamtergebnis konnte sich sehen lassen: Grevenbroich belegte im NRW-Ranking unter den Kommunen mit 50.000 bis 99.999 Einwohnern den 13. Platz.

„Das Thema Radverkehr hat seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in der Verkehrspolitik der Stadt. So setzen sich Rat und Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub kontinuierlich für große und kleine Verbesserungen im Radverkehr ein“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen, der regelmäßig am „Stadtradeln“ teilnimmt. Aktionen wie diese würden zudem das Bewusstsein fürs Radfahren stärken, meint der Verwaltungschef.

Alle, die in der Stadt Grevenbroich wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim „Stadtradeln“ mitmachen. Anmeldungen sind ab sofort im Internet möglich; dies gilt auch für das „mitradelnde Schulradeln“. Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Fadel Abou-Khalil, der für Fragen unter der Rufnummer 02181 608467 zur Verfügung steht.

Die Stadt Grevenbroich ist bereits seit 26 Jahren Mitglied im Klimaschutzbündnis. 2018 schloss sie sich zudem dem „Arbeitskreis fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen“ an.

(NGZ)