Gastbeitrag – Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Von der Pandemie die Urlaubsfreude nicht vermiesen lassen

Prior Bruno Robeck vom Kloster Kloster Langwaden Foto: Georg Salzburg (salz)

Langwaden Auch Mönche brauchen wie andere Menschen mal Urlaub und einen „Tapetenwechsel“, um aus dem Altagstrott auszusteigen. Ferne Strände braucht es zur Entspannung nicht, Erholung ist auch in nächster Nähe möglich, meint Pater Bruno Robeck vom Kloster Langwaden.

Der Zenit ist überschritten. Die zweite Halbzeit der Ferien in NRW hat begonnen. Es gab einige wenige Unverbesserliche, die „wie immer“ feiern wollten – mit dem Party-Hotspot „Malle“. In dieser Coronazeit schaffte er es in alle Nachrichtensendungen. Die große Mehrheit der Menschen ist aber vernünftig geblieben und hält sich an die Schutzmaßnahmen. Der Urlaub ist für die meisten dadurch ruhiger geworden als geplant, aber ist er deswegen schlechter?

Urlaub, Ruhe und Einfachheit schließen sich für uns Mönche nicht aus. Wir machen auch Ferien. Aber brauchen Mönche überhaupt Ferien? Nicht selten begegne ich der Vorstellung, dass es im Klosterleben keinen Stress und keine Hektik gibt. Wer jedoch einmal hinter die Kulissen unseres geregelten und scheinbar so ruhigen Tagesablaufs schauen konnte, weiß, dass auch Mönche das dringende Bedürfnis haben, ihren Alltag für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen.

In dieser strikten Trennung zwischen dem normalen Alltagsleben auf der einen Seite und der kurzen Urlaubszeit auf der anderen Seite sind wir Mönche Kinder unserer Zeit. Denn eigentlich ist das Klosterleben so konzipiert, dass sich Arbeits- und Erholungszeiten in einem ausgeglichenen Rhythmus abwechseln. Die vielen kirchlichen Feste in den Sommermonaten unterbrachen einst die mühsame Arbeit und dienten der Erholung an Leib und Seele. Da an vielen kirchlichen Feiertagen heutzutage auch im Kloster durchgearbeitet wird, herrscht neben der gottesdienstlichen Festlichkeit zeitgleich der normale Alltagsstress.

Die zu verrichtende Arbeit kann oft nicht ausgesetzt werden, sondern muss in die verbleibende Zeit, die die längeren Gottesdienste übrig lassen, hineingezwängt werden. Dies ist für uns Mönche eine schwierige Situation. Sie zwingt uns, besondere Zeiten zur Erholung einzurichten. Hinzu kommt, dass der heutige Mensch – und damit auch der heutige Mönch – einen „Tapetenwechsel“ braucht, um abschalten zu können. Daher fahren wir in die Ferien. Es tut uns gut, aus dem Alltagstrott auszusteigen und das Kloster zu verlassen – um so mehr freut man sich am Urlaubsende, die Mitbrüder wiederzusehen. Es ist doch schön, ein Zuhause zu haben. Und die Mitbrüder freuen sich auch, denn erst durch die Abwesenheit wird ihnen bewusst, wie sehr der Mitbruder fehlt.

So ist das Bedürfnis nach Urlaub bei uns allen wohl ähnlich, wenn auch die konkrete Ausgestaltung recht unterschiedlich ausfallen dürfte. In diesem Pandemiejahr verbindet uns alle, dass wir unsere Planungen an die Schutzmaßnahmen anpassen müssen. Das sollte uns jedoch nicht die Urlaubsfreude verderben. Neues entdecken, Ruhe genießen und ein gutes Buch lesen, kann man nicht nur an weißen Stränden, in smaragdblauen Meeresbuchten oder in einsamen Bergregionen und auf abgelegenen Inseln.