Kosten für Klimaschutz in Grevenbroich Politiker wollen belastbare Zahlen zur CO2-Einsparung

Die Ratsleute in Grevenbroich haben in ihrer jüngsten Sitzung das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ der Stadt beschlossen – bei einer Enthaltung. Das Konzept schafft die Grundlage für die Klimaschutzarbeit in Grevenbroich: Bis 2045 soll die Stadt klimaneutral werden. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2020 eine Reduktion von 5,6 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf und Jahr auf „möglichst null und maximal eine Tonne pro Kopf und Jahr“, wie die Stadt mitteilt.