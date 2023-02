Klimaschutz in Grevenbroich Stadt soll kommunalen Wärmeplan erstellen

Dafür gehöre neben Stromerzeugung und Verkehr die Wärmeversorgung zu den drei großen Bereichen, die berücksichtigt werden müssten, sagt Gehrmann. Ein Vorteil, auf den der Politiker hinweist: Laut dem Strukturstärkungsgesetz könnten Kommunen aus Braunkohlenregionen, die 2023 einen Antrag stellen, eine Förderung in Höhe von 100 Prozent erhalten. Das Förderprogramm im Rahmen der Nationalen Klimschutz-Initiative solle Grevenbroich nutzen. „Schließlich wollen wir in den kommenden Jahren mehrere große Neubaugebiete beispielsweise in Orken und Elfgen entwickeln. Vorstellbar sei dafür beispielsweise eine zentrale Nutzung von Erdwärme. Zudem müsse wegen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung 2030 eine Nachfolge-Heizquelle für die Fernwärmeversorgung in den südlichen Stadtteilen gefunden werden. „Wir möchten dafür eine klimaneutrale Lösung erreichen“, betont Fraktionschef Gehrmann.