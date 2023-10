Haftstrafe nach Kohlebahn-Blockade auf dem Prüfstand Klimaaktivistin geht in Berufung – Zuschauer wirft Glitzer-Konfetti im Gerichtssaal

Am Landgericht Mönchengladbach hat am Freitag der Berufungsprozess im Fall einer Klimaaktivistin begonnen, die wegen der Blockade der RWE-Kohlebahn bei Neurath zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden war. Mit dem im April am Amtsgericht Grevenbroich gefällten Urteil ist die 25-Jährige, die sich selbst als geschlechtsneutrale Person vorstellt, nicht einverstanden. In zweiter Instanz wird deshalb nun neu verhandelt, die in der Aktivistenszene als Skandal gewertete Haftstrafe kommt auf den Prüfstand.