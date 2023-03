Regionale Produkte aus Grevenbroich Selbstbedienung und Vertrauenskasse haben sich in Münchraths Büdchen bewährt

Es ist sehr klein, gerade ein paar Quadratmeter. Mehrere Personen finden nur schwierig Platz in Reuter’s Hofbüdchen. Zwar ist die Fläche gering, umso mehr gibt es jedoch in dem kleinen Lädchen zu entdecken. Von Blumen, Gewürzen, verschiedenen regionalen Früchten bis hin zu kleinen Dekoartikeln und besonderen Chutneys können viele verschiedene selbst gemachte Produkte durch Bezahlung in die Vertrauenskasse erworben werden. Das Konzept von Jeannine Reuter und Amelle Siegmann ist dabei denkbar einfach: Ihr Hofbüdchen hat 365 Tage im Jahr von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Die Kunden können sich jederzeit selbst bedienen, die ausgewählte Ware wird an der hellroten Vertrauenskasse bezahlt.