Aktion „Grevenbroich spielt“ Pianos sollen nach öffentlichem Klavierspiel in der City bleiben

In dem Zusammenhang dankt die GfWS besonders dem Geschäft „Geers Hörakustik“, das sein Ladenlokal zur nächtlichen Aufbewahrung zur Verfügung gestellt hat. „Ein weiterer Dank geht an den Sicherheitsdienst der Coens-Galerie, der die GfWS tatkräftig beim Rein- und Rausstellen unterstützt hat“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Gesellschaft. Des Weiteren wäre ein reibungsloser Ablauf der Aktion nicht ohne Partner wie das Familienbüro, die Einzelhändler-Gemeinschaft „Grevenbroich handelt“, die Musikschule des Rhein-Kreises oder der privaten Musikschule Kovats möglich gewesen. Letztere hatte die Instrumente im Vorfeld gestimmt. Und: Die Schüler waren in den vergangenen Wochen an den Spieltagen in der City als „Profis“ am Werk. Sie haben mit ihren Klängen mehrmals für gute Stimmung in der Fußgängerzone gesorgt.