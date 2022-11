Besonderes Klassentreffen : Ein großes Wiedersehen 54 Jahre nach der Schulzeit

Grevenbroich Drei Abschlussjahrgänge der evangelischen Volksschulen Neurath und Rommerskirchen haben sich jetzt in Gindorf getroffen. Dabei wurden viele alte Geschichten ausgegraben.

Von Emma Büns

An die Schulzeit erinnern sich die Absolventen noch genau. Und an ihre Abschlussfahrt. Dort wanderten sie sieben Tage lang von Koblenz nach Rüdesheim – und das nur mit einem Rucksack. Das werden sie wohl niemals vergessen. Genauso in Erinnerung bleiben soll ihnen ihr Klassentreffen vergangene Woche im Gindorfer Brauhaus. Es war das erste Zusammenkommen nach knapp 30 Jahren.

Gute Stimmung: Die ehemaligen Schüler der evangelischen Volksschulen versammelten sich für ein Gruppenfoto vor dem Gindorfer Brauhaus. Einige Ex-Schüler hatten eine lange Anreise. Foto: Emma Büns

Frank Remer war es, der das Klassentreffen in die Wege geleitet hat. Gemeinsam mit Bernd Majowski und Angelika Esser hat er im Mai begonnen, seine alten Klassenkameraden über Facebook oder per Anruf zu kontaktieren. „Durch die Corona-Pandemie haben wir das Treffen erst sehr kurzfristig organisieren können. So richtig in Schwung gekommen sind wir im September. Wir sind daher umso glücklicher, heute zusammen sein zu können“, sagte Angelika Esser, die ihren Abschluss an der evangelischen Volksschule Neurath absolviert hat.

Insgesamt 30 Ehemalige haben an dem Zusammenkommen im Brauhaus in Gustdorf teilgenommen. Sie stammen aus drei verschiedenen Jahrgängen: Die Jahrgänge 1953 und 1954 waren gemeinsam in einer Klasse, der Jahrgang 1952 bildete eine eigene. „Wenn wir nur diejenigen aus unserem alten Abschlussjahrgang eingeladen hätten, wären es zu wenige gewesen. So sind wir eine Runde, die groß genug ist, um sich mit vielen alten Bekannten auszutauschen“, so Esser. Zwei ehemalige Lehrerinnen waren ebenfalls bei dem Klassentreffen dabei.

Während der Planungen fiel den Organisatoren besonders auf, was sich in den vergangenen Jahren verändert hat – zuletzt fand ein Klassentreffen nämlich im Jahre 1995 statt. In der Zwischenzeit sind viele ehemalige Klassenkameraden verstorben, andere sind weggezogen. Auch das 50-Jahr-Jubiläum vor vier Jahren wurde nicht zelebriert. „Dadurch haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns nun regelmäßig sehen. Wir planen, uns ab jetzt jährlich zu treffen. Nur so können wir den sozialen Umgang miteinander pflegen“, meint Frank Remer. Den weitesten Weg nach Grevenbroich hatten Bernd Majowski aus der Lüneburger Heide sowie ein weiterer ehemaliger Klassenkamerad, der aus der in Brandenburg liegenden Stadt Königs Wusterhausen anreiste. Die meisten wohnen in Grevenbroich und Umgebung.