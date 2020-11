Advent in der Grevenbroicher Innenstadt : „Klabautermänner“ sorgen für Advents-Flair in der City

Grevenbroich Die Innenstadt wird für den nahenden Advent geschmückt, auch wenn es wegen Corona keinen Weihnachtsmarkt gibt. Der Marinezug „Klaubermann“ dekorierte den großen Baum vor dem Alten Rathaus, Bürgermeister Klaus Krützen schaltete offiziell die neue Weihnachtsbeleuchtung an.

Auffällig leer ist der Marktplatz vor dem alten Rathaus in diesem Jahr – der Weihnachtsmarkt, der wegen der Corona-Auflagen abgesagt wurde, fehlt. Doch mitten auf dem Platz steht wie in den Vorjahren der große, etwa sieben Meter hohe Weihnachtsbaum, den der Marine- zug „Klabautermann“ mit hübsch eingepackten Paketen geschmückt hat. In schwerer Zeit Traditionen, wo möglich, aufrecht erhalten, Schönes schaffen, lautet die Devise. Bürgermeister Klaus Krützen dankte den Schützen für ihr Engagement. Zugleich konnte er zwar nicht wie gewohnt den Adventsmarkt eröffnen, aber immerhin per Schalterdruck die nagelneue Weihnachtsbeleuchtung offiziell in Betrieb nehmen.