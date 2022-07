“KKG - Gegen das Vergessen“ : Grevenbroicher Schüler-Projekt in Berlin ausgezeichnet

Südstadt Das Projekt „Gegen das Vergessen“ der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule aus der Südstadt ist jetzt bei einem Bundeswettbewerb ausgezeichnet worden. Dafür reiste eine Delegation in die Hauptstadt. Was die Schüler mit dem Projekt erzielen wollen.

Das Projekt „KKG – Gegen das Vergessen“ der Grevenbroicher Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist jetzt beim Bundeswettbewerb „Demokratisch handeln“ in Berlin ausgezeichnet worden. Seit dem Jahr 2011 setzen sich Schüler in einer Projektgruppe freiwillig dafür ein, die Erinnerung an die zu Zeiten des Nationalsozialismus Verfolgten und Ermordeten wachzuhalten – und zwar in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Grevenbroich. Für ihren Einsatz ist die Projektgruppe jetzt in der Kategorie „Geschichte und Erinnern“ gewürdigt worden.