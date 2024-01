Eltern sollen weniger für Kita- und OGS-Betreuung zahlen Eine Million Euro für Beitragssenkung in Grevenbroich

Die Beiträge für Kitas, Kindertagespflege und Offene Ganztagsgrundschule (OGS) sollen noch in diesem Jahr spürbar gesenkt werden. Bürgermeister Klaus Krützen und SPD-Fraktionschef Daniel Rinkert haben einen Vorschlag erarbeitet, der zum 1. August dieses Jahres umgesetzt werden soll. Konkret geht es darum, die Beiträge, die von den Eltern jährlich gezahlt werden, um eine Million Euro zu verringern. „Obwohl wir vor allem wegen der Flüchtlingsunterbringung vor finanziellen Herausforderungen stehen, wollen wir in schwierigen Zeiten auch ein Zeichen setzen, um Familien in Grevenbroich finanziell zu entlasten“, betont Krützen.