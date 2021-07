Kita, Tagespflege und OGS : Stadt Grevenbroich erstattet Elternbeiträge für Kinder-Betreuung

Grevenbroich Nach einer Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land NRW kann die Stadt Grevenbroich Elternbeiträge für die vergangenen Monate in Teilen zurückzahlen. Wann wie viel erstattet wird.

Die Vereinbarung zwischen Spitzenverbänden und den Koalitionsfraktionen sieht vor, dass die Eltern für Februar 2021 komplett von der Zahlung für die Betreuung in der Tagespflege, in den Kindertagesstätten sowie in der OGS befreit werden und in den Monaten März, April und Mai je zu 50 Prozent. Die Kommunen und das Land teilen sich die andere Hälfte. Die Stadt Grevenbroich setzt die Vereinbarung um, indem im Juli 2021 als Ausgleich für Februar 2021 auf eine Beitragseinziehung verzichtet wird und den Eltern in den nächsten Wochen 1,5 Monatsbeiträge für März, April und Mai erstattet werden.