Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz Die Stadt Grevenbroich zahlt Zwangsgelder in Höhe von 100.000 Euro

In Fällen, in denen ein Gerichtsbeschluss zur Versorgung mit einem Betreuungsplatz vorliege, die Zuweisung aber nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen könne, würden die Kläger zunehmend Zwangsgelder beantragen. „Die Anzahl künftiger Klagen und damit möglicherweise verbundener Zwangsgelder lässt sich seriös nicht schätzen. Allerdings werden sie mit den Inbetriebnahmen der Kitas in der Coens-Galerie, an der Merkator- und Wupperstraße in 2024 deutlich abnehmen“, so der Bürgermeister.