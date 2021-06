Kita St. Josef in Grevenbroich : Kinder basteln Ersatz für geklaute Regenbogenfahne

Kita St. Josef in Grevenbroich

Südstadt Die Kita hat Anzeige bei der Polizei erstattet, weil die Regenbogenfahne am Mast vor der Einrichtung gestohlen wurde. Aber die Kinder der Kita St. Josef wollten dennoch ein ganz eigenes Zeichen für Vielfalt setzen.

Die Kindertagesstätte St. Josef in der Südstadt will ein Zeichen für Vielfalt setzen. Nachdem die Regenbogenfahne von einem bislang Unbekannten abgenommen und offenbar gestohlen wurde, haben die Kinder nun für Ersatz gesorgt und bunte Herzen gebastelt, die anstelle der Fahne an dem Mast vor ihrer Kita hängen. „Unsere Kinder konnten nicht verstehen, warum jemand etwas gegen die Fahne und gegen verschiedene Menschen hat“, sagt Kita-Leiterin Dagmar Hanschmann.