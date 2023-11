Prekäre Personal-Lage in Kitas Mehr Einsatz für zuverlässige Kinderbetreuung in Grevenbroich gefordert

Erst hat es die städtische Kita „Traumzauberhaus“ in Elsen getroffen, jetzt auch noch die inklusive Kita „Blumenwiese“ der Lebenshilfe im selben Stadtteil: In beiden Einrichtungen kann die Kinderbetreuung nicht mehr in vollem Umfang sichergestellt werden. Gruppen werden zum Teil geschlossen, Eltern müssen eine Ersatz-Betreuung für ihre Kleinen organisieren. Der Unmut ist groß – bei Trägern, Eltern und Kindern gleichermaßen. Viele sehen insbesondere die Landesregierung in der Pflicht. Ein Reizwort ist das Fachkräfte-Gebot.