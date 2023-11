Mit Trillerpfeifen vor dem Rathaus Eltern in Grevenbroich demonstrieren lautstark für mehr Kita-Personal

Eine Demo vor dem Rathaus hat am Donnerstag zu kräftigem Radau auf dem Marktplatz geführt. Die Teilnehmer ließen minutenlang Trillerpfeifen schrillen – so, als hätte die IG Metall zu einem Warnstreik aufgerufen. Den Männern und Frauen ging es aber nicht um mehr Entgelt in der Tabelle, sondern um eine zuverlässige Betreuung ihrer Kinder: Rund 80 Mütter und Väter waren mit ihren Söhnen und Töchtern vors Rathaus gezogen, um lautstark auf die teils prekäre Situation in Grevenbroicher Kindertagesstätten aufmerksam zu machen.