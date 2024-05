Politik in Grevenbroich Rat segnet neue Beitragssatzung ab – Eltern werden bei Kita-Beiträgen entlastet

Der Stadtrat hat die finanzielle Entlastung von Familien bei Beiträgen für die Kinderbetreuung beschlossen: Eltern müssen künftig – gestaffelt nach Haushaltseinkommen – weniger (oder gar nichts mehr) für die Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten zahlen. Auch Eltern, deren Kinder in der Tagespflege oder in Ganztagsschulen betreut werden, sollen Entlastungen erfahren. Alle Ratsfraktionen haben der Satzungsänderung zugestimmt. Sie soll ab 1. August greifen. Die Zustimmung des Rats war erwartet worden; die Politiker hatten im Februar im Hauptausschusses darüber beraten.