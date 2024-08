Schützen-Jubiläum in der Gartenstadt Große Kirmes in Wevelinghoven – die wichtigsten Fahrgeschäfte und Fahrpreise

Wevelinghoven · Die Kirmes in Wevelinghoven fällt zum 100-Jährigen des BSV eine Nummer größer aus als sonst. Sie wird bereits diesen Freitag eröffnet. Eines der Highlights: der 42 Meter hohe „Fighter“ mit Fliehkraft-Wert 4G. Was Besuchern noch geboten wird – und was die Fahrten kosten.

16.08.2024 , 04:50 Uhr

Von Christian Kandzorra