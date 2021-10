Kirmes in Neuss : Die Furth ist im Feier-Modus

Novesia-Fun-Park Neuss Furth Eröffnung Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Endlich wieder Kirmes-Feeling in der Nordstadt! Pünktlich um 14 Uhr hat am Donnerstag der Novesia-Fun-Park auf dem Further Kirmesplatz eröffnet.

(jasi) Besucher dürfen sich auf rund 50 Attraktionen freuen. Vor allem Familien sollen im Fun-Park auf ihre Kosten kommen. Geöffnet hat die Kirmes bis zum kommenden Dienstag, 2. November, startet täglich ab 14 Uhr, am Sonntag bereits um 12 Uhr und am Montag wegen des Feiertags erst ab 18 Uhr. Am heutigen Freitagabend dürfen sich die Besucher nach Einbruch der Dunkelheit über ein Feuerwerk freuen. Es gelten die 3G-Regeln. Vor dem Kirmesplatz besteht die Möglichkeit, sich für 15 Euro einem Schnelltest zu unterziehen. Foto: Woi

(jasi)