Kirmes in Grevenbroich Für zwei Jahre keine Standgebühren mehr auf kleinen Plätzen

Die Stadt packt 13 Jahre nach der letzten Änderung die Satzung an, in der die Standgebühren für Kirmessen geregelt sind. Anlass gibt ein Beschluss, den die Politiker jetzt im Hauptausschuss getroffen haben: Schausteller sollen für ihre Geschäfte auf 14 kleineren Plätzen im Stadtgebiet keine Standgebühren mehr zahlen müssen – zumindest für die Dauer von zwei Jahren. Die Entscheidung ist ein Kompromiss, auf den sich die Politiker nach einiger Diskussion verständigt haben. Die überarbeitete Satzung soll dem Stadtrat am 7. März vorgelegt werden.