Katholische Kirche in Grevenbroich Nach Entscheidung für Kirchenaustritt - nur wenige nehmen Seelsorger-Gespräche wahr

Ein Angebot zum vertraulichen Zweier-Gespräch machen katholische Seelsorger in Grevenbroich und Rommerskirchen allen Menschen, die an Kirchenaustritt denken, der Kirche den Rücken kehren wollen. Das Interesse an solchen Gesprächen aber ist bislang „noch gering, es läuft langsam an“, sagt leitender Pfarrer Meik Schirpenbach. „Bislang hatte ich zwei Gespräche, auch die anderen Seelsorger haben ein bis zwei geführt“, berichtet der Pfarrer rund zwei Monate nach dem Start. „Gerne würden wir im fairen Gespräch austauschen (vor allem hören), welche Sehnsüchte, Ideen und Wünsche Sie beschäftigen“, hieß es damals zum Angebot. Kurzum: Schirpenbach und seine Seelsorge-Kollegen interessieren sich dafür, welche Motive die Menschen haben, die auszutreten gedenken.