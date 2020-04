Kirchen in Grevenbroich : Gottesdienste in Grevenbroich starten später

Grevenbroich Die katholische und die evangelische Kirche lehnen Gottesdienste am ersten Mai-Wochenende ab. Der Grund: die immensen Vorbereitungen im Zuge der Corona-Krise.

Am ersten Mai-Wochenende dürfen Gottesdienste in einem eingeschränkten Rahmen stattfinden. Mit Blick auf das Infektionsrisiko hält Meik Schirpenbach, leitender Pfarrer der katholischen Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen, diesen Termin für nicht verantwortbar. „Wir werden mindestens bis Mitte Mai warten, nicht zuletzt, um die allgemeinen Entwicklungen hinsichtlich einer Lockerung der Auflagen abzuwarten“, sagt er.

In den Kirchen müsse ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. „Das würde nur einem kleineren Teil der Gottesdienstbesucher die Teilnahme ermöglichen“, sagt Schirpenbach. „Wir müssten also auswählen, wer teilnehmen dürfte. Das widerspricht dem Grundcharakter eines christlichen Gottesdienstes.“

Die evangelische Kirchengemeinde Grevenbroich wird erst am Sonntag, 10. Mai, die ersten Gottesdienste feiern – und zwar um 9.30 Uhr in der Johanniskirche Neurath und um 11 Uhr in der Christuskirche Grevenbroich. Dass der Start noch nicht an diesem Wochenende erfolgt, habe mit den Vorbereitungen zu tun, sagt Pfarrer Michael Diezun. So müsse für genügend Abstand in den Gotteshäusern gesorgt werden, ebenso für Desinfektionsmittel.