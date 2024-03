Katholische Kirche in Gustorf Ostersonntag ist die erste heilige Messe im frisch sanierten Erftdom

Seit wenigen Tagen sind auch die Sitzbänke wieder so angeordnet, wie es die Gläubigen gewohnt sind. Sie bieten 326 Menschen Platz. Der Kirchenvorstand geht davon aus, dass zu Ostern viele Besucher kommen werden. Auf eines müssen sie allerdings verzichten: auf Orgelmusik. Das Musikinstrument ist noch verhüllt, es soll in den kommenden Wochen ausgepackt, gereinigt, restauriert und intoniert werden. Ende des Jahres soll die Orgel bei einem feierlichen Pontifikalamt wieder in Betrieb genommen werden. Für die Zwischenzeit wird ein Klavier aufgestellt, zu dessen Klängen auch der Kirchenchor am Sonntag singen wird. Am Tag davor sollen die letzten Vorbereitungen für die Messe getroffen werden, sämtliche Utensilien ziehen vom Pfarrheim zurück in die Kirche.