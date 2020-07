Engagement in Grevenbroich : Kirche soll noch 2020 Giebelkreuz erhalten

Hülchrath Die Dorfgemeinschaft Hülchrath ist trotz der Corona-Beschränkungen mit mehreren Projekten aktiv. Nun sind die Ergebnisse des ehrenamtlichen Einsatzes sichtbar – unter anderem in einer neuen Grünanlage.

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben für mehrere Monate weitgehend lahm gelegt. Die Dorfgemeinschaft Hülchrath allerdings ist trotz aller Einschränkungen weiter aktiv. „Wir wollten während Corona nicht untätig sein“, erklärt Vorsitzender Albert Stromann. So wurde in den vergangenen Wochen die noch recht neue Grünanlage „Obspäddsche“ neben dem jüdischen Friedhof weiter gestaltet. Die Dorfgemeinschaft hatte vor einiger Zeit dort am Ortsrand unter anderem mehrere Obstbäume gepflanzt. „Das ist sozusagen unser Hülchrather Park“, sagt Stromann. Und der wurde um zwei Elemente erweitert. Zum einen errichteten Mitglieder der Dorfgemeinschaft Hülchrath dort ein Insektenhotel. Zum anderen wurden dort zwei Bienenstöcke aufgestellt. „Ein Mitglied der Dorfgemeinschaft hat sich mit der Imkerei beschäftigt“, erläutert der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Wegen der Corona-Beschränkungen sei in kleinen Gruppen und mit genügend Abstand gearbeitet worden.