Erftdom in Grevenbroich wird saniert Gustorfer feiern Christmette unter einem großen Baugerüst

Die große Messe am heiligen Abend in St. Mariä Himmelfahrt findet in diesem Jahr unter wahrlich besonderen Bedingungen statt. Denn der Erftdom wird zurzeit aufwendig saniert, Kostenpflichtiger Inhalt die Kirche gleicht einer Großbaustelle. Von außen ist das Gotteshaus für die Instandsetzung der Fassade und der Fensterprofile in ein großes Gerüst gehüllt, das mit einem gelben Netz bespannt ist. Und auch innen wird gearbeitet: Kostenpflichtiger Inhalt Die Wände und die Decke sind dort ebenfalls von einem komplexen Baugerüst verdeckt – hier werden ab Jahresbeginn Risse in den Wänden verschlossen und Malerarbeiten ausgeführt.