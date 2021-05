Kino in Grevenbroich : Das „Grefi“ will ab Juli wieder Filme zeigen

Kino-Betreiber Jochen Kuhnert bereitet die Öffnung seiner Säle vor. In den vergangenen Monaten hat er etwa in neue Sitze investiert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Betreiber Jochen Kuhnert bereitet die Wiedereröffnung der Kinosäle vor. Bis dahin muss vieles noch geklärt werden – etwa die Vergabe von Sitzplätzen. Wie die Vorbereitungen anlaufen.

Heute treten in NRW neue Lockerungen in Kraft, dann dürfen auch Kinos unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Die Nachricht freut die Betreiber zwar, doch bis das Film-Vergnügen im dunklen Saal wieder beginnen kann, wird es noch gut vier Wochen dauern. So wird das „Grefi“ im Montanushof – so wie die meisten anderen deutschen Kinos – erst zum 1. Juli wieder an den Start gehen.

„Diese Zeit von vier Wochen benötigen wir, um den vor sieben Monaten stillgelegten Betrieb wieder hochfahren zu können“, sagt Betreiber Jochen Kuhnert. Das Personal müsse zusammengetrommelt, das Lager gefüllt werden – „denn das ist im November natürlich komplett leergeräumt worden“. Von der Cola Zero über Nachos bis hin zum Eiskonfekt muss nun all das bestellt werden, was das Kinovergnügen ein bisschen schöner macht. „Mal schauen, was die Lieferanten noch auf Lager haben“, sagt Kuhnert.

Hauptsächlich werden die nächsten Wochen aber genutzt, um die neuen Filme zu bewerben. „Die Gäste wollen schließlich frühzeitig wissen, was im Juli gezeigt wird“, meint der Betreiber. Auf welche Blockbuster sich die Grevenbroicher in „ihrem“ Kino freuen können, kann Kuhnert zurzeit aber noch nicht sagen – denn: „Wir haben noch keine verbindlichen Zusagen der Verleiher vorliegen.“ Er sei aber sicher, dass es ab Juli „ein Feuerwerk an guten Filmen“ geben wird – „es liegen ja genügend in der Schublade“.

Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes dürfen Kinos für bis zu 250 getestete Personen öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 50,1 liegt. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 31,1 sogar für 500 getestete Personen. Die nächsten Tage will Jochen Kuhnert nutzen, um sich mit den Feinheiten der Verordnung vertraut zu machen.

„Da wäre etwa die Sitzordnung im Kino, die nach dem Schachbrettmuster ausgerichtet werden soll“, sagt er. „Die Frage ist: Wie gehen wir damit um, wenn zwei oder drei Gäste aus einem Haushalt zu uns kommen und nebeneinander sitzen wollen? Damit wäre das Muster gleich gesprengt.“ Und auch wie die Schachbrett-Anordnung in die Kassen-EDV des Kinos eingepflegt werden könne, sei noch ein Rätsel. Genau wie die Frage, wie es denn mit dem Verzehr im Saal aussieht – was nicht unerheblich sei. „Es ist wichtig, dass wir diese Nebenumsätze machen können.“