Kinderbetreuung in Grevenbroich : CDU fordert mehr integrative Kita-Plätze

Grevenbroich Besonders in den nördlichen Stadtteilen muss das Angebot für Kinder mit Behinderung ausgebaut werden, fordert die Ratsfraktion. Doch derzeit fehlt es an Personal.

Auf die Stadt kommt bei der Kita-Betreuung eine weitere Herausforderung zu. Bislang bieten erst drei Kindertagesstätten in der Innenstadt, in Elsen und in Gustorf eine gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht-behinderten Kindern mit insgesamt 60 Plätzen an. Die CDU-Fraktion sieht Handlungsbedarf: Die Nachfrage nach einer integrativen Betreuung in Kindertagesstätten habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, heißt es in einem Antrag der Fraktion.