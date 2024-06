Einsatz bei der Europameisterschaft Junge Grevenbroicher als Ball-Kids bei der Fußball-EM

„Ball-Kid zu sein, das ist eine wirklich coole Sache. Die Kinder nehmen aktiv an einem Europameisterschafts-Spiel teil, stehen den Stars gegegenüber – ehrlich, davon habe ich selbst als Kind geträumt“, sagt Toni Dominguez, der sich darüber freut, dass sich der überwiegende Teil der beim Spiel eingesetzten Ball-Mädchen und -Jungen aus seiner Heimatstadt rekrutierte. Bereits sechs Stunden vor Anpfiff trafen die jungen Grevenbroicher in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ein, schnupperten dort Stadion-Luft und wurden mit einem kleinen Programm unterhalten – gut gegen die Nervosität. Bevor es zum Aufwärmen auf den Platz ging, wurden die jungen Leute in der Kabine einheitlich eingekleidet: „Hosen, Shirts und Sneaker dürfen natürlich behalten werden“, sagt Dominguez.