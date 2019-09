Grevenbroich : kfd feiert am Freitag im Alten Schloss

kfd feiert am Freitag im Alten Schloss

Das Alte Schloss in Grevenbroich. Im Rittersaal wird gefeiert. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Grevenbroich Das „kfd-Fest für alle“ findet am Freitag, 27. September, im Rittersaal des Alten Schlosses statt.

Das kfd-Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss hofft auf viele Besucherinnen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Für Unterhaltung werden die „Jukebox Helden“ sorgen, eine Clownin entführt die Gäste sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft. Eine zusätzliche Überraschung ist geplant. Es soll ein bunter, lustiger Abend in bester Stimmung werden, schreiben die Organisatorinnen. Die Vernetzung der Pfarrgruppen und die Begegnung der kfd seien das Ziel der Veranstaltung. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten. Info auf www.kfd-rhein-kreis-neuss.de und Tel 0172 2670883 und 02181 74202.