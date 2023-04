Kennzeichen aus Grevenbroich Mit-„Erfinder“ des GV-Kennzeichens prägt jetzt selbst Nummernschilder

Die Prägung zweier Standard-Autokennzeichen kostet in Schnitzlers Laden 28 Euro. Er sagt: Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Über den Verkauf der Schilder hinaus bietet der Grevenbroicher auch einen Zulassungsservice für diejenigen an, die nicht auf einen Termin beim Straßenverkehrsamt warten wollen. Und Autos verkauft er obendrein auch noch. Überhaupt ist Schnitzler so etwas wie ein Hansdampf in allen Gassen. Viele kennen ihn aus der RTL-Sendung „Die Retourenprofis“, in der er mit zurückgeschickter Ware handelt. Vor kurzem, sagt er, hat er an einem „Piloten“ für ein neues Format mitgewirkt, wieder für RTL. Verraten darf er aber noch nicht viel.