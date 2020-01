Umweltspur ist keine Option : Stadt will in Grevenbroich mehr Ladestationen für E-Autos installieren

Stadt will in Grevenbroich mehr Ladestationen für E-Autos installieren

In Grevenbroich soll es nach Planungen der Stadt und des Versogungsunternehmen NEW bald mehr solcher Ladestationen geben. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die Verwaltung hat großes Interesse daran, mehr Ladepunkte für E-Autos aufzustellen. Doch dem zuständigen Versorgungsunternehmen plagen Lieferengpässe.

Immer mehr Autofahrer verzichten im Vergleich zu den Jahren zuvor auf Verbrennungsmotoren und setzen auf elektrische Mobilität. Im Rhein-Kreis Neuss sind bis zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 1511 sogeannte E-Fahrzeuge zugelassen worden – 116 davon in Grevenbroich. Bis Ende 2018 erhielten im gesamten Rhein-Kreis Neuss lediglich 505 E-Fahrzeuge eine Zulassung durch ein Straßenverkehrsamt (63 in Grevenbroich). Bis Ende 2017 waren es sogar nur 369.

Die Stadt will auf den Trend reagieren und hat großes Interesse daran, das Netz der Ladestationen für E-Autos weiter auszubauen. So soll ein Anreiz geschaffen werden, dass noch mehr Autofahrer auf die klimafreundliche Alternative umsteigen. Dazu ist die Verwaltung im engen Kontakt mit dem Energieversorgungsunternehmen NEW, das für die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet zuständig ist. „Unser Plan ist, erst das Angebot zu schaffen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. „Die Nachfrage kommt dann anschließend.“

Auch NEW treibt die baldige Installation von neuen Ladestationen voran. Das Unternehmen hat allerdings Probleme, den zuvor gesteckten Zeitplan einzuhalten. „Durch die aktuellen Lieferprobleme eines Herstellers für eichrechtlich geprüfte WaIboxen konnten die für Ende 2019 angekündigten Installationen noch nicht erfolgen“, sagt NEW-Sprecherin Daniela Veugelers auf Anfrage der NGZ. Im Parkhaus am Bahnhof Grevenbroich fehlten dadurch noch sechs neue Ladepunkte. Im Anschluss stehen im Stadtgebiet Grevenbroich dann insgesamt 20 Ladepunkte im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Bislang sind sieben Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten in Betrieb – zum Beispiel am Rathaus oder gegenüber der Coens-Galerie.