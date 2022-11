Fraktion „Mein Grevenbroich“ wollte neuen Vorstoß : Stadtbetriebe finden keinen Platz für eine Hunde-Freilaufwiese

Was die Eckumer längst haben, bleibt den Grevenbroichern verwehrt: eine Freilaufwiese für Hunde. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Was andere Städte längst haben, wird Grevenbroich wohl so schnell nicht bekommen: eine Freilaufwiese für Hunde. Warum die Stadtbetriebe in dieser Sache nicht voran kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Frühjahr hatte die Fraktion „Mein Grevenbroich“ einen erneuten Vorstoß für eine Hundewiese im Stadtgebiet unternommen. Die Forderung der Vorsitzenden Martina Suermann: Bis zum dritten Quartal sollten die Stadtbetriebe geeignete Flächen benennen. Die Fraktion selbst hatte drei mögliche Standorte vorgeschlagen: ein Gelände nordöstlich der Noithausener Kläranlage, eine Fläche nahe der Sportanlage in Wevelinghoven und ein Areal östlich der Straße „An der Untermühle“ bei Kapellen.

Lesen Sie auch Antrag für den Grevenbroicher Stadtrat : Neuer Vorstoß für eine Hundewiese

Doch: Die drei vorgeschlagenen Flächen „liegen im Landschaftsschutzgebiet oder im Wald und unterliegen daher per Gesetz einem Veränderungsverbot in der Nutzungsform, weshalb diese nicht in Frage kommen“, berichtet Monika Stirken-Hohmann in einer Vorlage für den am Donnerstag tagenden Umweltbeirat. Gleichzeitig gibt die Stadtbetriebe-Chefin zu bedenken, dass eine Freilaufwiese für Hunde einer Zu- und Abfahrt bedürfe, die unter Umständen zunächst geschaffen werden müsse.

„In diesem Bereich ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, der bei Bedarf zu regeln ist“, so Stirken-Hohmann weiter. Viele Wege und Flächen im Stadtgebiet ständen unter Schutz und seien für den öffentlichen Verkehr nicht freigegeben. Darüber hinaus sei mit einer Freilaufwiese für Hunde auch eine „erhebliche Störung von Flora und Fauna“ verbunden.

Nach Einschätzung der Stadtbetriebe-Chefin müsse eine solche Wiese „zwingend eingezäunt“ werden, „um zu verhindern, dass Hunde verbotenerweise das Gelände verlassen“. Nach dem Gesetz dürften freie Flächen im Wald aber nicht mit einem Zaun versehen werden, da sie dem Jagdrecht unterliegen. „Der Jagdbetrieb sowie das Wild würden dadurch gestört werden“, so Stirken-Hohmann weiter. Die von „Mein Grevenbroich“ aufgeführten Flächen kämen somit für eine Hundewiese nicht in Betracht.

Die Stadtbetriebe-Chefin macht zudem darauf aufmerksam, dass die Pflege und Reinigung einer solchen Anlage gewährleistet werden müsse, dafür seien Arbeitsgeräte und Personal erforderlich. „Neben der Kosten der Einfriedung, die abhängig von der Gesamtfläche des Areals sind, ergeben sich zusätzliche Unterhaltungskosten“, betont Stirken-Hohmann. Geeignete Flächen für eine Hunde-Freilaufwiese könnten von den Stadtbetrieben derzeit nicht identifiziert werden.

(wilp )