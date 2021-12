Katholische Kirche in Grevenbroich : Christmette dieses Jahr nur nach Anmeldung

Grevenbroich Katholiken müssen sich für Weihnachtsgottesdienste in den Pastoralbüros anmelden. Wir geben einen Überblick, wo und wann das in Grevenbroich geht.

Katholiken, die in Grevenbroich Weihnachtsgottesdienste besuchen möchten, müssen sich vorab telefonisch in den jeweiligen Pastoralbüros anmelden. Darauf weist der leitende Pfarrer Meik Schirpenbach hin.

Wer in einer Kirche der Pfarreiengemeinschaft Vollrather Höhe (Neuenhausen, Südstadt, Neurath, Frimmersdorf, Allrath, Barrenstein) einen Gottesdienst am 24., 25. oder 26. Dezember verfolgen möchte, kann sich unter 02181 2124120 anmelden (Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr). Das Pastoralbüro der Pfarreiengemeinschaft Niedererft (Kapellen, Neukirchen, Hemmerden, Wevelinghoven, Hülchrath) ist unter 02181 74535 zu erreichen (Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, am Montag und Dienstag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr). Das Büro der Pfarreiengemeinschaft Elsbach-Erft (Stadtmitte, Elfgen, Gustorf, Elsen, Noithausen) ist unter 02181 1604030 zu erreichen und von Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr besetzt.

Es gelten die 3G-Regeln: Zutritt erhalten nur Gläubige, die geimpft oder genesen sind und diejenigen, die einen Negativ-Test vorweisen können. In Gustorf gibt es einen Krippenweg durch das Dorf, in Elfgen ist die Kirche an Heiligabend mit einem Krippenweg geöffnet. Dafür braucht es keine Anmeldung und keine G-Regelung. Außerdem wird die Familienchristmette um 17 Uhr aus Elsen live gestreamt unter www.exact-tv.de/live/ beziehungsweise danach auf Youtube (Kanal Kath. Kirche Grevenbroich Rommerskirchen). „Es fällt uns sehr schwer, diese Regelungen aufzustellen. Wir haben sehr gerungen. Eigentlich möchten wir eine offene Kirche für alle. Die Meinungen dazu sind sehr kontrovers und emotional. Es ist ein schmerzhafter Kompromiss“, sagt Pfarrer Meik Schirpenbach. „Für uns stehen deshalb weniger die gemeinsamen Gottesdienstfeiern im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie wir den Leuten Anregungen und Impulse geben können, das innere Geheimnis von Weihnachten zu erleben, als etwas das stark macht, innere Widerstandskraft und Hoffnung angesichts der Krisen schenkt. Ich freue mich, dass es da viele Ideen in unseren Gemeinden gibt.“