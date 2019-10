Feier im Alten Schloss in Grevenbroich : Katholische Frauengemeinschaft feiert im Rittersaal

Feier im Alten Schloss in Grevenbroich

Grevenbroich Musik, Tanz und Clown-Einlagen beim „kfd-Fest für alle“ des Kreisdekanats Rhein-Kreis Neuss im Alten Schloss.

Viele kfd-Frauen und Interessierte hatten sich auf den Weg nach Grevenbroich gemacht und sahen ein unterhaltsames Programm. Clownin Kristin Kunze entführte ihre Zuschauer als „Oma Maria und die erste Geige“ in vergangene Jahrzehnte und riskierte abschließend einen Blick auf die Jetztzeit. Ein gelungener, einfühlsamer Rückblick auf vergangene Generationen.

Einen feinen Tango Argentino zeigte Tanzlehrer Ralf Peltzer mit seiner Gattin und Tanzpartnerin Kornelia Hüser in einer mit viel Beifall bedachten Tanzeinlage im Rittersaal.

Das Fest ist mit der fünften Auflage nach rheinischer Regel längst zur Tradition geworden und hat auch in diesem Jahr seinen Zweck gut erfüllt – sich kennenlernen und untereinander zu vernetzen. Darum, so die Meinung der Gäste, soll das „kfd-Fest für alle“ auch in den kommenden Jahren im Programm der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands im Kreisdekanat Rhein-Kreis-Neuss erhalten bleiben.