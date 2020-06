Kirche in Grevenbroich : Katholiken starten wieder mit ihren Gottesdiensten

In St. Stephanus in Elsen sind unter Corona-Auflagen nur 50 Gläubige pro Gottesdienst zugelassen. Sie müssen sich anmelden. Foto: Gundhild Tillmanns

Grevenbroich. Die Katholiken der Stadt nehmen nach einigen Wochen Zwangspause die Gottesdienste wieder auf. Allerdings gilt natürlich auch in der Kirche das Abstandsgebot. Deshalb dürfen deutlich weniger Gläubige hinein als früher. Und sie müssen sich abmelden.

Die Katholiken in Grevenbroich können ab dem Wochenende, 13./14. Juni, wieder gemeinsam Gottesdienste feiern – aber nur mit mit vielen Einschränkungen. So ist für die Wochenend-Gottesdienste eine Anmeldung zwingend nötig. Und um die Abstandsregeln einzuhalten, ist die erlaubte Zahl der Besucher erheblich geringer als die der Sitzplätze: In St. Peter und Paul in der City beispielsweise können nur 64 Besucher hinein, in St. Stephanus Elsen 50.