Katalysator-Klau in Grevenbroich : Diebe haben alte Autos im Visier

Rostig, aber wertvoll: Autoverwerter Drik Drossard zeigt einen ausgebauten Katalysator. Viele Opfer von „Kat“-Diebstählen fragen ihn nach Ersatz. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Autoverwerter Dirk Drossard weiß, was Katalysatoren so begehrt macht. Auch er wurde in der Vergangenheit Opfer dreister Täter. Wie sie vorgehen und welche Autos für Diebe besonders attraktiv sind.