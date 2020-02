Karneval in Grevenbroich : Jecke Automaten und Panzerknacker

Sogar ein jeckes Feuerwehrauto rollte im Zug mit. Foto: Wiljo Piel

Orken Viele kreative Kostüm-Ideen gab es beim Straßenkarneval in Orken. Der Dreigestirn-Wagen war mit Kinder-Zeichnungen geschmückt.

Er sollte nicht vom Winde verweht werden und er fiel auch nicht ins Wasser, aber ungemütlich war es schon am Samstag Mittag, als sich der Karnevalszug in Orken in Bewegung setzte. Auf die Stimmung der Narren hatten diese widrigen Rahmenbedingungen aber keine Auswirkungen, schließlich hätte alles noch schlimmer kommen können.

Die Zahl der großen Mottowagen war im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben: Zu diesen fünf Hinguckern kamen aber einige bunte Fußgruppen mehr als noch vor einem Jahr. Eine gelungene Premiere legten die Bewohner und Betreuer von drei Einrichtungen der Lebenshilfe hin: Ihre Fußgruppe war mit rund 60 Teilnehmern die größte. Eine Tanzgarde auf Abwegen: „Ob Blue Birds oder Panzerknacker, in Orken sind wir eh der Kracher“, gaben die „Ganoven“ auf ihrem Wagen zu verstehen. Ein Freundeskreis hatte sich einen Wagen im Stil eines Feuerwehrautos gebaut. „De Dorfritter“ aus Gustorf und die Orkener verbindet eine Narrenfreundschaft. Deshalb machten sie jetzt mit ihrer rollenden Burg mit.

Landtagsabgeordnete Heike Troles und Bürgermeister Klaus Krützen hatten ihren Platz auf dem Wagen des gutgelaunten Dreigestirns, bestehend aus Prinz Dirk Korte, Bauer Johannes Erdmann und Jungfrau Oliver („Olivia“) London. Im Laufe von zwei Stunden wurden vom Prinzenwagen rund 600 Kilogramm Kamelle abgeworfen. Eine Besonderheit: Der Wagen war mit vielen Zeichnungen geschmückt, die Kinder der Kitas Noithausen und Stadtmitte gemalt hatten.

Wie eng Sommer- und Winterbrauchtum miteinander verbunden sein können, machte die Fußgruppe „Cordula Grün“ deutlich: Christian I. und Melanie Abels sind das Elsener Königspaar. Die Gruppe „Bütze Flööt“ sorgte für einen Kontrast: In ihrem rustikalen Wagen im Stile einer Almhütte traten sie als Matrosen auf.

Eine Fußgruppe um Michael Bertram aus Elsen machte als Schmetterlinge mit – einige wenige „dicke Raupen“ waren aber auch dabei. Die bunte Gruppe um Tanja Korfmacher aus Orken ließ die Hippiezeit wieder lebendig werden. Ehrengast auf dem Wagen der Karnevalsgesellschaft Grielächer Blau-Weiß war die frühere Bürgermeisterin Ursula Kwasny.

Zu den auffälligsten Fußgruppen gehörten die zwölf Kaugummiautomaten: Dahinter verbargen sich Mitglieder der Familie Bronneberg und Freunde. Was auffiel: Der Zug war frei von (kommunal)-politischen Botschaften, wie man es von Städten wie Düsseldorf und Köln her kennt. Offenbar ist die Welt in Orken in Ordnung, offenbar gibt es keine „Wunden“, in die die Narren ihre Finger legen wollten.